شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجدعان: ميزانية الربع الأول تعكس جهود تنفيذ الإصلاحات للتنويع الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودية، إن الأرقام المالية للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول تعكس التحسُّن في أداء المالية العامة؛ نتيجة استمرار جهود الحكومة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

وبحسب بيان لوزارة المالية على موقعها، أوضح الجدعان أن التقرير تضمَّن الكثير من المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وأضاف أنه من المتوقع حتى الآن تحقيق المستهدفات المالية في موازنة 2019، حيث يتوقع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام خاصة بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص.

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وقال الجدعان إن ذلك سيأتي مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب.

وتابع: في نفس الوقت استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية للعجز والدين.

وأكد الجدعان أن استقرار وتحسن الأداء المالي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030.

وقالت وزارة المالية السعودية إن المملكة حققت فائضا في الموازنة بلغ 27.8 مليار ريال (7.41 مليار دولار) في الربع الأول من العام، وهو أول فائض منذ 2014، وبلغ إجمالي الإيرادات 245.406 مليار ريال، مقارنة بـ166.263 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 48%.