شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة السعودية تحقق فائضا بالربع الأول للمرة الأولى منذ 2014 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة المالية السعودية إن المملكة حققت فائضا في الموازنة بلغ 27.8 مليار ريال (7.41 مليار دولار) في الربع الأول من العام، وهو أول فائض منذ 2014.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 245.406 مليار ريال، مقارنة بـ166.263 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 48%.

ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 76.319 مليار ريال، مقارنةً بـ52.316 مليار ريال للربع الأول من عام 2018، مرتفعة بنسبة 46%.

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وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 48%؛ لتبلغ 169.087 مليار ريال مقارنةً بـ113.947 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المصروفات حوالي 217.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغ الدين العام 610.648 مليار ريال مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للمملكة في وقت سابق تراجع المبالغ المخصصة لثلاثة قطاعات، يحتل اثنان منها المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الإنفاق في العام 2019.

وجاء في مقدمة هذه القطاعات القطاع العسكري حيث تراجع المخصص له من 228 مليار ريال في 2017 إلى 218 مليار ريال في 2018، ثم من المتوقع أن يتراجع هذا المخصص إلى 191 مليار ريال في 2019.