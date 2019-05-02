شكرا لقرائتكم خبر عن %904 تغطية اكتتاب المؤسسات في "مهارة للموارد البشرية" و69 ريالا للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت سامبا كابيتال أنها أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم شركة مهارة للموارد البشرية، وأن نسبة التغطية بلغت 904% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 69 ريالا للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" عليه كشفت سامبا كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 11.25 مليون سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وذكرت أنه ومع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.125 مليون سهم، تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام على المكتتبين من الأفراد كحد أقصى، ويحق لمدير الاكتتاب بموافقة هيئة السوق المالية تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 10.125 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وقد بلغت نسبة تغطية صناديق الاستثمار 675%، كما بلغت نسبة تغطية الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة الى الشركات غير المدرجة 229%، وبإجمالي نسبة تغطية 904% للأسهم المطروحة للاكتتاب.

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وأضافت سامبا كابيتال أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام الذي سينطلق يوم الأربعاء 03/09/1440هـ الموافق (08/05/2019م)، ويستمر لمدة سبعة أيام تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء 09/09/1440هـ الموافق (14/05/2019م).

وأشارت إلى أنه قد تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب، وهي مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، على ضمان توفير طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون، بما في ذلك توفير منصات خاصة ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب.

مع العلم بأن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية.

وكانت سامبا كابيتال قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن بدء عملية بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 11.25 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال شركة مهارة للموارد البشرية للاكتتاب العام البالغ 375 مليون ريال.

وكانت الهيئة قد وافقت على طلب شركة مهارة للموارد البشرية لطرح 11.25 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.