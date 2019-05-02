شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ" لازوردي": استثمارانا بتكنولوجيا جديدة يهدف تقليل تكاليف الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات السعودية، أن الشركة استثمرت بتكنولوجيا جديدة بهدف تسريع وتسهيل وتقليل تكاليف الإنتاج.

وأوضح سليم شدياق، في اتصال هاتفي مع قناة سي إن بي سي عربية، أن الشركة حققت نمواً في الأرباح والإيرادات في آخر 4 أرباع.

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وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير الربحية والأداء في الأرباع القادمة أيضاً.

وكشفت بيانات الأعمال للشركة المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 32.5% بالغة 12 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 مقابل أرباح بلغت 9 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 31.5 مليون ريال في العام 2017.