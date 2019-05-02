الان تتابع أسعار النفط تتراجع بفعل تنامي المخزونات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 تراجعت أسعار النفط اليوم تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأمريكي مما أفضى إلى تنام في المخزونات. وفي الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتًا بما يعادل 0.5 % عن أحدث إغلاق لها. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 % إلى 63.33 دولار للبرميل.

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