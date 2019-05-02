ضبط أكثر من 1200 مخالفة سعرية في العاصمة صنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تمكنت وزارة الصناعة والتجارة من ضبط 1290 مخالفة منها 886 مخالفة في امانة العاصمة و404 مخالفة في المحافظات شملت عدم اشهار وزيادة اسعار وبيع مواد منتهية , ونقص اوزان الخبز, ونقص عبوات واحجام , وحالات اخرى مع تنفيذ أكثر من 273 محضر مخالفة منذ بدء الحملة الرقابية.
وأكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة محمد سودان أن الفرق الميدانية نفذت زيارت مفاجئة لمحلات ومولات تجارية وأغلقت سوبر ماركت في مناطق النزول بعد ضبطه بحالات تلاعب بالاسعار وعدم اشهار الاسعار وفق القوائم المقرة من وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد حرص الفرق الميدانية على التأكد من الشكاوى التي تصل عن ارتفاع في اسعار بعض السلع مشيرا إلى أنها وجدت الوضع التمويني والسعري مستقر وفق قوائم اسعار الوزارة, حيث شملت أنشطتها في حملتها لليوم نزول ميداني إلى عدد من تجار الجملة ومخازن السلع الغذائية ومحال ومولات تجارية بمديرية الثورة .
وحذر سودان المخالفين بتنفيذ أشد الإجراءات والعقوبات الرداعة ليكونوا عبرة لغيرهم.
وتواصل اللجنة الرئيسية للحملة الرمضانية لحماية المستهلك عملها بصورة متواصلة بما فيها أيام العطل والاجازات الرسمية وفقا لتوجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وذلك حرصا على عدم استغلال مثل هذه الايام في رفع الاسعار من قبل بعض التجار.
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