توجهات خطيرة لحكومة المرتزقة لتدمير ثاني أهم بنك يمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

حذرت مصادر مصرفية من خطورة الخطة الجديدة لحكومة المرتزقة الهادفة الى تدمير الاعمال المصرفية في اليمن.

وكشفت المصادر عن توقف كافة الاعمال المصرفية في بنك التسليف الزراعي بالمحافظة اثر توجيهات جديدة لمرتزقة العدوان السعودي للإستيلاء على البنك.

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وأشارت المصادر الى مساعي حكومة المرتزقة الى نقل المقر الرئيسي للبنك من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن على غرار نقلهم للبنك المركزي، الامر الذي اثار رفض مجلس ادارة البنك والعاملين في القطاع المصرفي، لا سيما بعد الاخفاق الكبير للمرتزقة في إدارة البنك المركزي.

ووجهت حكومة المرتزقة فرع “كاك بنك” بعدن للتوقف عن العمل منذ الخميس الماضي ، وجمدت كافة اعماله وانشطته المالية والمصرفية لتحرم الاف المستفيدين من خدمات البنك .

المصادر اشارت الى استحالة قدرة حكومة المرتزقة على نقل البنك الى عدن لعدة أسباب، اهمها رفض المؤسسات الدولية المشرفة على الاعمال المصرفية على كل الطلبات السابقة لحكومة المرتزقة من اجل نقل البنوك المصرفية الى عدن لا سيما بعد فشل تلك الحكومة في البنك المركزي.