وزير الصناعة يوجه دعوة عامة بشأن المخالفات السعرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



وجه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة اليوم دهوة هامة للتفاعل مع الحملة الوطنية لحماية المستهلك عبر الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات سعرية .

وحدد الدرة الرقم المجاني (174) لتلقي شكاوى المواطنين.. مؤكداً استمرار الحملة والنزول الميداني لفرق الوزارة في صنعاء والمحافظات لضمان استقرار السلع الغذائية وأسعارها بخاصة خلال رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال النزول الميداني لوزير الصناعة للأستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين بغية تفعيل الاداء الرقابي للوزارة .. موجها فرقا ميدانية للتأكد والمعاينة واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين.

ولفت إلى ما حققته الحملة في الاسبوع الاول من انطلاقها من الزام التجار بالبيع وفق القوائم السعرية المقرة من “الصناعة والتجارة” واشهار الاسعار للمستهلك في المحلات والبقالات والمولات التجارية.

وقد شدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين وتعريفهم بالعادات الاستهلاكية السليمة لتخفيف المخاطر والاثار السلبية للعادات الاستهلاكية الشائعة الخاطئة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .

ودعا الوزير الدرة خلال اجتماع اليوم بصنعاء ضم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني و قطاع التجارة الداخلية عبد الله نعمان وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ووكيلا أمانة العاصمة علي شريم وعبد الفتاح الشرفي ومسؤلي الإعلام ونظم المعلومات والعمليات بالوزارة .. دعاهم إلى التفاعل مع الحملة الوطنية لحماية المستهلك وبث برامج التوعوية من منطلق المسؤولية الاجتماعية لما لها ارتباط وثيق بحماية المستهلك

ولفت إلى اعداد الوزارة فلاشات تلفزيونية وإذاعية وملصقات توعية لبثها في وسائل الإعلام بما يسهم في تعزيز وعي المواطن.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية المستهلك ويواكب الاهتمام السياسي والحكومي بها للتخفيف من معاناة المواطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .

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وذكر وزير الصناعة أن الوزارة تنفذ تقييم مستمر لسير أداء الحملة ومستوى التنفيذ لتلافي أي قصور في العمل .. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومن يتلاعب بأسعار السلع الغذائية ومواصفاتها .

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة ضرورة تكثيف الحملة التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة حول أهمية الحملة وأهدافها التوعوية والرقابية .. مثمناً جهود وسائل الإعلام المتعاونة في تنفيذ الحملة .

ودعا الهاشمي إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار أو أوزان الرغيف عبر الرقم المجاني لعمليات الوزارة ١٧٤.. مبيناً أنه تم توسيع العمل في غرفة العمليات لاستيعاب بلاغات المواطنين والتفاعل معها .

وناقش الاجتماع تقارير حول سير الانشطة والبرامج الإعلامية المواكبة للحملة الوطنية لحماية المستهلك وسبل واليات التنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لتغطية انشطة الحملة وبث الفلاشات التوعوية وبما يسهم في إيصال الرسالة الإعلامية إلى كافة أطراف العملية الاستهلاكية بالشكل المطلوب .

وتم التأكيد على أهمية تفاعل كافة القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف والمواقع والاستفادة من أدوات الإعلام الجديد في نشر الوعي المجتمعي وإنجاح هذه الحملة الهادفة إلى حماية المستهلك .

كما قدم الوزير الشكر للشركات التجارية الوطنية التي خفضت في أسعار الدقيق والقمح بمقدار,500 ريال في الكيس الواحد عن الاسعار السابقة بمناسبة شهر رمضان ودعا بقية المستوردين والمنتجين إلى سرعة التخفيض.

رافقه خلال الزيارة الميدانية وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ووكيلا أمانة العاصمة علي شريم وعبد الفتاح الشرفي ومدير عام مكتب الصناعة بأمانة العاصمة وعدد من المعنيين .

الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة تنفذ الحملة حتى 15 رمضان عبر 313 كادرا موزعين على 62 فرقة ميدانية 15 منها بأمانة العاصمة و47 في المحافظات المشمولة بالحملة.

وضبطت اللجان منذ بدء الحملة 518 مخالفة في أمانة العاصمة منها 124 عدم اشهار و 45 زيادة اسعار و17 مواد منتهية , و133 نقص اوزان الخبز, ونقص عبوات واحجام 12, و حالات اخرى 177 مع تنفيذ أكثر من 273 محضر مخالفة.