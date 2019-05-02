طهران تستعد لتصدير النفط الى افغانستان عبر خط انبوب تايباد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اعلن القنصل الايراني في هرات محمود افخمي استعداد ايران لتصدير النفط الى افغانستان عبر خط انبوب نقطة تايباد الحدودية .

وقال افخمي في تصريح لوكالة انباء “فارس” انه تباحث خلال لقائه حاكم ولاية هرات حول قضايا مهمة واساسية فيما يتعلق بايجاد مجالات جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين في غرب افغانستان .

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واضاف انه قدم تقريرا الى حاكم هرات حول اداء الهيئة الخاصة بشان خط سكك حديد هرات وكذلك نصب الالياف الضوئية وابراج الاتصالات لسكك الحديد وكذلك سير العمل في انشاء خط سكك الحديد على وجه السرعة .

واشار افخمي خلال اللقاء الى حاجة افغانستان للمشتقات النفطية وامدادات الطاقة من ايران عبر خط انبوب نقطة تايباد الحدودية وابلغه رسالة محافظ خراسان الرضوية حول ضرروة ايجاد تحرك اكبر على صعيد العلاقات بين ولاية هرات ومحافظة خراسان الرضوية وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتنظيم لقاء بين حاكم هرات ومحافظ خراسان في اقرب فرصة ممكنة.

من جهته اعرب حاكم هرات عبدالقيوم رحيمي عن ارتياحه للعلاقات الطيبة بين ايران وافغانستان ونمو هذه العلاقات بين البلدين وقال انه سيجري عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في اقرب وقت ممكن كما يعتزم لقاء محافظ خراسان الرضوية والتباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.