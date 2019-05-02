اغلاق 86 منشأة ومصادرة 4 أطنان أغذية تالفة بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أغلقت صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة 86 منشأة غير ملتزمة بالشروط الصحية خلال ثلاثة أسابيع منذ بدء الحملة للحد من أنتشار وباء الكوليرا.

وأوضح مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المنشآت التي تم إغلاقها شملت عدد من المطاعم والأفران والكافتيريا ومحطات تعبئة مياه الشرب وغيرها.

ولفت إلى أنه تم مصادرة أربعة أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأواني غير صالحة للاستخدام.

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وأشار إلى أنه تم إعطاء 196 منشأة غير مستوفية الشروط الصحية مهلة أسبوع لاستيفاء الشروط مالم سيتم اتخاذ الإجراءات حيالها.

وأكد الدكتور الأصبحي إحالة 55 قضية للنيابة المختصة من القضايا المضبوطة والتي أخلت بالشروط الصحية.

وبيًن أن حملة الرقابة والتفتيش للحد من انتشار وباء الكوليرا ستشمل أكثر من ألفين و147 منشأة في مديريات أمانة العاصمة العشر .. موضحاً أن الحملة تتضمن التحقق من الاشتراطات الصحية لخزانات المياه وتعقيمها ومدى سلامة المياه والمواد الغذائية، وفحص العاملين بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني.

وثمن مدير صحة البيئة جهود ومتابعة قيادة أمانة العاصمة ومكتب الأشغال للحملة ودعم فرق صحة البيئة للحد من انتشار وباء الكوليرا.