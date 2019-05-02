شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 2- 5-2019 والعملة الأوروبية تتباين بين البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 2-5-2019، لترتفع فى بعض البنوك، وتتراجع فى بنوك أخرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أول أمس الثلاثاء، إذ أن التعاملات المصرفية للبنوك قد توقفت أمس بسبب العطلة الرسمية لعيد العمال.

سجل سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 19.15 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، فيما بلغ فى بنك أبو ظبى الإسلامى 19.21 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، وفى بنك عودة اختلف السعر، مسجلا 19.17 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، كما يلى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.19جنيه للشراء

19.34جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.15جنيه للشراء

19.31جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.15جنيه للشراء

19.30جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.09جنيه للشراء

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19.39جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.13جنيه للشراء

19.29جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21جنيه للشراء

19.35جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.13جنيه للشراء

19.31جنيه للبيع