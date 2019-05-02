الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 2- 5-2019 والعملة الأوروبية تتباين بين البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 2-5-2019، لترتفع فى بعض البنوك، وتتراجع فى بنوك أخرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أول أمس الثلاثاء، إذ أن التعاملات المصرفية للبنوك قد توقفت أمس بسبب العطلة الرسمية لعيد العمال.

 

سجل سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 19.15 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، فيما بلغ فى بنك أبو ظبى الإسلامى 19.21 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، وفى بنك عودة اختلف السعر، مسجلا 19.17 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.

 

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وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، كما يلى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.19جنيه للشراء

19.34جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.15جنيه للشراء

19.31جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.15جنيه للشراء

19.30جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.09جنيه للشراء

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19.39جنيه للبيع

 

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  سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.13جنيه للشراء

19.29جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21جنيه للشراء

19.35جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.13جنيه للشراء

19.31جنيه للبيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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