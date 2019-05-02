الاقتصاد

أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2019 والتباين يسيطر على تعاملات ختام الأسبوع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2019 والتباين يسيطر على تعاملات ختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، بين التراجع والارتفاع، حيث شهدت بعض العملات انخفاضا أمام الجنيه المصرى، فيما سجلت عملات أخرى ارتفاعا طفيفا، وذلك مقارنة بختام تعاملات البنوك أول أمس الثلاثاء، إذ أن الأمس كانت التعاملات المصرفية متوقفة بسبب العطلة الرسمية لعيد العمال.

 

من العملات التى سجلت تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، والذى انخفض سعره إلى 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، كما تراجع سعر الدينار الكويتى، فى حين أن العملات التى ارتفعت بشكل طفيف، تمثلت فى اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى.

  

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.10جنيه للشراء

17.24جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

5f5c83a86d.jpg

  سعر الدولار فى بنك مصر

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10جنيه للشراء

17.20جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

Advertisements

 

3560c24b44.jpg

  سعر الدولار فى بنك عودة

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

 

بنك المشرق

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

 

بنك كريدى أجريكول

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

 

بنك قناة السويس

17.11جنيه للشراء

17.21جنيه للبيع

 

fe3390eeb9.jpg

  سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، بشكل طفيف، مسجلا 19.15 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.32 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

 

b63915dbac.jpg

  سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع، وذلك على مستوى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 56.25 جنيه للشراء، 56.64 جنيها للبيع.

 

aa8269e619.jpg

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2019 والتباين يسيطر على تعاملات ختام الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا