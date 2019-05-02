شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2019 والتباين يسيطر على تعاملات ختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، بين التراجع والارتفاع، حيث شهدت بعض العملات انخفاضا أمام الجنيه المصرى، فيما سجلت عملات أخرى ارتفاعا طفيفا، وذلك مقارنة بختام تعاملات البنوك أول أمس الثلاثاء، إذ أن الأمس كانت التعاملات المصرفية متوقفة بسبب العطلة الرسمية لعيد العمال.

من العملات التى سجلت تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، والذى انخفض سعره إلى 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، كما تراجع سعر الدينار الكويتى، فى حين أن العملات التى ارتفعت بشكل طفيف، تمثلت فى اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.10جنيه للشراء

17.24جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10جنيه للشراء

17.20جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك عودة

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

بنك المشرق

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

بنك كريدى أجريكول

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

بنك قناة السويس

17.11جنيه للشراء

17.21جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، بشكل طفيف، مسجلا 19.15 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.32 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع، وذلك على مستوى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 56.25 جنيه للشراء، 56.64 جنيها للبيع.