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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 2-5-2019 والعملة الأمريكية تتراجع بعد عطلة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 2-5-2019، تراجعا أمام الجنيه المصرى، وذلك على مستوى كافة البنوك فى أول أيام تعاملاتها بعد انتهاء العطلة الرسمية لعيد العمال أمس الأربعاء، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية، مسجلا 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.
فيما تراجع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى، مسجلا 17.13 جنيه للشراء، و 17.23 جنيه للبيع، بالغا ذات السعر فى بنوك البركة والتعمير والمصرف المتحد، حيث تراوح سعر الدولار اليوم فى تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، بين سعر 17.13 جنيه للشراء، و 17.23 جنيه للبيع، وسعر 17.10 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع، والذى سجله بنكى التجارى الدولى والكويت الوطنى.
ووفقا لآخر تحديثات عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، كالتالى...
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.10جنيه للشراء
17.24جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.12جنيه للشراء
17.22جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.12جنيه للشراء
17.22جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.12جنيه للشراء
17.22جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
17.13جنيه للشراء
17.23جنيه للبيع
17.10جنيه للشراء
17.20جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.12جنيه للشراء
17.22جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
17.12جنيه للشراء
17.22جنيه للبيع
بنك المشرق
17.13جنيه للشراء
17.23جنيه للبيع
بنك كريدى أجريكول
17.13جنيه للشراء
17.23جنيه للبيع
بنك قناة السويس
17.11جنيه للشراء
17.21جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.