شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون لمجلس الأعمال المصرى الأندونيسى لتنشيط حركة التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مجلس الأعمال المصري الاندونيسي برئاسة شريف الجبلي أول بعثة تجارية لتنشيط العلاقات المصرية الإندونيسية، حيث افتتح اليوم منتدي الأعمال المشترك بمقر غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية وبحضور جزريزال رئيس مجلس الأعمال للجانب الإندونيسي والسفير عمرو معوض، سفير مصر بجاكارتا، وائل عبد الرحيم رئيس مكتب التمثيل التحاري بجاكرتا وأكثر من 40 شركة إندونيسية في مختلف المجالات الصناعية.

وقال شريف الجبلى فى بيان له اليوم، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون بي لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين، وانعقاد اجتماع سنوي بين المجلسين للوقوف علي جميع التطورات اول باول.

وأضاف الجبلي خلال كلمته أثناء افتتاح مجلس الأعمال المصري الاندونيسى، أن هذه البعثة هي الأولي من نوعها منذ عدة سنوات وتهدف لتنشيط التعاون التجارى بين البلدين، لافتاً إلى أن التعاون التجاري ليس على المستوي المطلوب بالنسبه لحجم البلدين داعيا الشركات الاندونيسية لزيارة مصر وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة ولزيادة استثمارتها بمصر وخاصة مع ما تشهده مصر حاليا من تغيير في القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار الأجنبيه.

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وافتتح السفير عمرو معوض سفير جمهورية مصر العربية بجكارتا المنتدي بتقديمه للشركات المصرية الحاضرة وقطاعاتها، وأشار إلي أن المجلسين لم يجتمعا منذ حوالي 15 عاما وأن هذا الاجتماع خطوة هامة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين .

ورحب أيضا جزريزال، رئيس مجلس الأعمال الاندونيسى، بالوفد المصرى مؤكدا عمق العلاقات المصرية الاندونيسية ومدي سعادته بحضور وفد رفيع المستوي إلي اندونيسيا، مؤكدا أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات المصرية والاندونيسية.