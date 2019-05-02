"إخلاء فوري".. تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:
أعاد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون الإيجار القديم ومطالبات تعديله إلى الظهور من جديد داخل أروقة البرلمان بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات من تقديم عدد من مشروعات القوانين للمجلس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وقدم العليمي، و60 نائبًا آخرين، أول أمس الثلاثاء، مذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، محذرًا من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة وتعديل هذا القانون.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب...
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