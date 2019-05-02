شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، عاود ارتفاعه في آخر جلساته ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 1.00 ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 124.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 139.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 124.00 ومستوى المقاومة 134.00 .