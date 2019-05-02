شكرا لقرائتكم خبر عن آن يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آن ديجيتال (AAN) في آخر جلساته ، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 13.00 وذلك استعداداً لكسره ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.94% بما يعادل -0.40 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 13.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 11.66 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 14.00 .