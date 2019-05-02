مينا بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 02-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة مينا العقارية (MENA) على ارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.20 نقطة ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 37.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.20 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.50 ومستوى المقاومة 43.20 .

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