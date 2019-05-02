شكرا لقرائتكم خبر عن جياد كل الطرق تؤدي إلى المزيد من الانخفاض – تحليل صباحي – 02-05-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، جاء انخفاض سهم شركة جياد القابضة (JIYAD) الأخيرة على المستويات اللحظية ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.04% بما يعادل -0.60 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 60.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 52.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.00 ومستوى المقاومة 60.50 .