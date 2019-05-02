شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت الجوف يتصدر قائمة الأكثر تداولاً – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إسمنت الجوف (3091) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً كبيرة بلغت نسبتها 6.89% بما يعادل 0.56 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 8.71 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.25) ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.71 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 9.16 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 9.16 .