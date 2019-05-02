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شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت نجران (3002) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.68% بما يعادل 0.40 ريال ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.33 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.33 .
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