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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يواصل محاولاته تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي - 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، والبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -0.10 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 28.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 26.85 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 27.75 .
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