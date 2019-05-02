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شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم زين السعودية (7030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بنموذج المثلث المتماثل الإيجابي على المدى القصير ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 11.30 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.33% بما يعادل 0.26 ريال .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.85 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 11.85 .
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