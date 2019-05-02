شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كهرباء السعودية (5110) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.89% بما يعادل -0.66 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 16.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 16.60 .