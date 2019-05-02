شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اتحاد اتصالات (7020) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.94% بما يعادل 0.46 ريال ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.47 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.24 ومستوى المقاومة 25.00 .