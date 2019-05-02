شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير قطاع الأعمال الأسبق بعضوية مجلس إدارة بنك SAIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، عن تعيين أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق بعضوية مجلس إدارة البنك ممثلا لشركة مصر للتأمين. ويضم مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، 3 وزراء سابقين وهم عمرو الجارحى وزير المالية السابق، أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، وأشرف الشرقاوى. Advertisements

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