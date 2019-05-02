شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحا 29.460 نقطة ليصل إلى مستوى 5662.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 34.880 نقطة ليصل إلى مستوى 6076.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% رابحاً 16.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4864.46 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 34.2 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار كويتى عبر 2128 صفقة. وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%،ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.33%. وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، تليه إنوفست بنسبة 9.75%، ثم بيت الطاقة بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "كويت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الأنظمة بنسبة 9.81%، ثم العيد بنسبة 8.54%.

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