شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في سبعة أشهر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.27% لتتداول عند مستويات 63.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.61$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.22% لتتداول عند 71.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.15$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.60 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.63.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.9% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.0%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل الماضي ومطلع أيار/مايو الجاري في واشنطون.

هذا وقد أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، وتابعنا أيضا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط بالأمس اتساع الفائض إلى 9.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 26 من الشهر الماضي مقابل 5.5 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.3 مليون برميل، ولنشهد ارتفاع المخزونات إلى 470.6 مليون برميل، وتظل المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.9 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أنه قد انتهي هو والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر من محادثات مثمرة وبناءه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سوف يرأس وفداً صينياً سوف يزور واشنطون في الثامن من هذا الشهر لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية، وجاء ذلك بالتزامن مع تنامي التوقعات باحتمالية توصل الطرفين لاتفاق تجاري قريباً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه بأن سوق النفط لا يزال هشاً في ظلال عدم اليقين الذي يحيط بمعدلات الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا، مع أعربه بأن من يستخدمون النفط كسلاح ضد الدول يهددون وحدة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وربما يتسببون في انهيارها، موضحاً أن من يلجأ إلى النفط كسلاح سياسي يجب أن يتحمل العواقب.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب مؤخراً أنه لن تتم تمديد الإعفاءات من تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بحلول انقضاء أجلها والذي ينقضي اليوم، ونوه أيضا في مطلع الأسبوع أن بلاده ستضمن وفرة المعروض النفطي بالأسواق، وذلك مع تطرقه لكون المباحثات التجارية الأمريكية الصيني لن تتأثر بقرار واشنطون بإنهاء الإعفاءات والتي كانت الصين تتمتع بها خلال الستة أشهر الماضية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح يوم الثلاثاء الماضي أن أوبك وحلفائها المنتجين للنفط وعلى رأسهم روسيا، قد يقوموا بتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، إلى النصف الثاني من العام الجاري وذلك من أجل استعادة التوازن بالأسواق.

كما أفاد المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر لدى عالمياً ولدى أوبك، لن تقوم بزيادة إنتاجها النفطي وسوف تلتزم بحدود الإنتاج النفطي المحددة وفقاً لاتفاق أوبك لخفض إنتاج، وفي سياق أخر، أعرب الفالح أيضا أن بلاده لديها استعداد لتلبية طلب مستهلكي النفط عقب انقضاء أجل إعفاءات واشنطون من تطبيق عقوباتها الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضا الثلاثاء الماضي بأن بلاده ستواصل تصدير النفط على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية، معرباً أن القرار الأمريكي بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية للصفر قرار خاطئ ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع، موضحاً أن الأمريكيون أنفسهم سيرون إن إيران ستواصل تصدير نفطها وأنها قد تقوم بمنع مرور شاحنات النفط عبر مضيق هرمز في حالة محاولة أمريكا تعطيل ومنع صادراتها.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبعد مؤخراً إقدام المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاجها النفطي عقب التفعيل الكامل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، موضحاً أن المملكة هي من دعت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً إلى الالتزام باتفاق أوبك لخفض الإنتاج، ومضيفاً أن بلاده لن تقدم على زيادة إنتاجها النفطي عقب انقضاء أجل إعفاءات واشنطون من تطبيق عقوباتها الاقتصادية قطاع النفط الإيراني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 20 منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من نيسان/أبريل، لتعكس ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي، إلا أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.