شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستقر بمنطقة واحدة على المستويات اللحظية - تحليل صباحي - 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.06% بما يعادل -3.53 نقطة ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ويظل شرطنا قائماً بعودة استقراره أعلى مستوى 6081.83 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6274.04 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6000.00 ومستوى المقاومة 6122.00 .
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