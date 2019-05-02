شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد المؤشر لمهاجمة مستوى المقاومة 9430.00 ، أمام استمرار محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9100.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9430.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 .

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