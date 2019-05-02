شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد المؤشر لمهاجمة مستوى المقاومة 9430.00 ، أمام استمرار محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9100.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9430.00 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 .
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 100
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 77
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 12
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 190
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.