شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.27% لتتداول حالياً عند 1,274.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,278.50$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.60 مقارنة بالافتتاحية عند 97.63.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.9% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.0%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل الماضي ومطلع أيار/مايو الجاري في واشنطون.

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هذا وقد أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، وتابعنا أيضا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون باول أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكي، مع أفادته بأن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، مضيفاً بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لرفع أو خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع تأكيده على استقلالية السياسة النقدية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا أمس الأربعاء أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أنه قد انتهي هو والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر من محادثات مثمرة وبناءه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سوف يرأس وفداً صينياً سوف يزور واشنطون في الثامن من هذا الشهر لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية، وجاء ذلك بالتزامن مع تنامي التوقعات باحتمالية توصل الطرفين لاتفاق تجاري قريباً.

ويذكر أن الخبراء لدى مصرف ستاندرد تشارترد أعربوا مؤخراً عن توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى نحو أعلى مستوى حققته العام الماضي إلى 1,365$ للأونصة وذلك بعد أن اقتربت أسعاره من مرحلة ذروة البيع وتراجعها للأدنى لها هذا العام مؤخراً، وسط الإفادة بأن أحد الافتراضات الرئيسية التي قد تدعم تعافي الأسعار هي تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر وتعليقه لخطط تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن تلك الافتراضية ترتكز على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للركود المحتمل بحلول عام 2021، ما قد يدعم أداء الذهب الذي يعد ملاذ آمن، وذلك مع تطرقهم إلى ارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية بشكل موسع وارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين والهند مؤخراً والذي قد يدعم أيضا بدورة الأسعار، ووفقاً لذلك يتوقعوا ارتفاع الأسعار إلى 1,365$ للأونصة وأن يكون متوسط الأسعار العام المقبل 1,375$ للأونصة.