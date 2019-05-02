شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية، بخلاف ذلك يتغيب نبض التداول اليوم الخميس عن مؤشرات الأسهم الصينية واليابانية بسبب عطلات رسمية هناك.

ولا تزال أنظار المستثمرين على تطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم في أعقاب توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين يوم الثلاثاء الماضي إلى بكين واجتماعهم مؤخراً مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو الجاري.

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مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج شهد ارتفاعاً بنسبة 0.36% ليربح 106.33 نقطة ويصل إلى المستوى 29,805.44، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 5.48 نقطة ويصل إلى المستوى 2,209.07.

وبالنظر إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.42% ليربح 41.49 نقطة ويصل إلى المستوى 10,007.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.65% ليخسر 41.49 نقطة ويصل إلى المستوى 6,334.40.