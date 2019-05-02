شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5258 نقطة مرتفعا وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 5222 نقطة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع اقتراب المؤشر من الحد السفلي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يرتد المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 5420 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5200 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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