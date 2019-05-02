شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث تراجع امس الأربعاء عند مستوى 2751 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2690 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 2830 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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