شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الأربعاء مرتفعا حيث اغلق عند مستوى 10400 نقطة، مصحوبا بتقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ويلامس المؤشر حاليا خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 10250 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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