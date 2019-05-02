شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل خسائر في ختام التعاملات متأثرة بتصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجلسة متأثرة بتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التي اكد من خلالها الالتزام بنهج الصبر في تحريك أسعار الفائدة.



وثبت البنك المركزي معدلال الفائدة عند 2.50% دون تغيير، وأكد على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، ولكنه أفاد بأن معدل التضخم الأساسي لا يزال دون المستهدف.



وصرح "باول" بأنه لا حاجة للبنك المركزي لرفع أو خفض الفائدة في الوقت الحالي مشيراً إلى أن الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية مستقلة.



ياتي ذلك رداً على تصريحات الرئيس "ترامب" التي طالب من خلالها البنك المركزي بخفض معدل الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.



وكشفت بيانات اليوم عن إضافة القطاع الخاص في الولايات المتحدة 275 الف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يعد أكبر زيادة في تسعة أشهر.

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وفي سوق النفط، تراجع خام "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند 63.60 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.2% مغلقاً عند 72.18 دولار للبرميل، وبلغ اعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 162 نقطة) إلى 26430 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26689 نقطة وأقل مستوى عند 26426 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 8049 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8146 نقطة وأقل مستوى عند 8048 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 2923 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2954 نقطة وأقل مستوى عند 2923 نقطة.