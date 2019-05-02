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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض 2.3% وسط تباين في أداء العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم حيث انخفضت الريبل بينما واصلت "بتكوين" مكاسبها اعلى مستوى خمسة آلاف دولار.
وكانت الريبل قد تلقت دعماً عند المستوى 0.27795 دولار مما دفعها أمس نحو الارتفاع إلى مستوى 0.32 دولار.
وكشف استطلاع رأي أجرته جهات بحثية في الولايات المتحدة أن اكثر من عُشر المواطنين يمتلكون العملة الرقمية الأشهر "بتكوين" كما أن الوعي بمخاطرها وفوائدها قد ارتفع منذ العام قبل الماضي.
وانخفضت الريبل اليوم بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار، بينما استقرت القيمة السوقية عند 30.3 مليار دولار.
أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 5380 دولارا، وبلغت أعلى سعر عند 5422 دولارا وأقل سعر عند 5312.1 دولار، وسجلت القيمة السوقية 95 مليار دولار.
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