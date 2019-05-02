شكرا لقرائتكم خبر عن هل يأتي يوم ويهيمن الموتى على "فيسبوك"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت دراسة نشرتها جامعة "أوكسفورد" بأن مئات الملايين من الحسابات على "فيسبوك" سيكون أصحابها متوفين خلال العقود القليلة القادمة، وهو ما يثير الجدل بشأن مصير بياناتهم على شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة.



وذكر باحثو الجامعة البريطانية أن عدد المتوفين الذين يمتلكون حسابات على "فيسبوك" سيفوق عدد المستخدمين النشطين فعلياً على المنصة الاجتماعية.



وتوقع الباحثون أن يصل عدد حسابات المتوفين على "فيسبوك" نحو 4.9 مليار بحلول عام 2100، وهو ما يعني احتمالية تجاوزه عدد المستخدمين الاحياء.

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وأشار الباحثون إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى وجود كميات هائلة من البيانات الشخصية دون استخدام أو استغلال لتبقى مخزنة على الإنترنت دون جدوى، وهو ما يتعارض مع الأخلاقيات المهنية لموقع التواصل الاجتماعي.



وتشير التوقعات إلى أنه حال استمرار نمو عدد مستخدمي "فيسبوك" بنسبة 13% سنوياً، فسوف يصل عدد الحسابات الخاصة بالمتوفين إلى مستوى التعادل مع عدد المستخدمين الأحياء بحلول العقد الأول من القرن المقبل.



وردت "فيسبوك" على هذه الدراسة بأنها أعلنت الشهر الماضي عن أدوات ذكاء اصطناعي ستحول دون سوء استغلال بيانات أصحاب الحسابات المتوفين كما أنها ستمرر هذه الحسابات بشكل إرث إلى أسرهم أو أصدقائهم لإدارتها بعد وفاتهم.