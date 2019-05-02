شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات "آبل" من "آيفون" تدر عليها إيرادات بنحو 31 مليار دولار في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رغم أن "آبل" اعتمدت على مبيعات "آيفون" على مدار السنوات الماضية، إلا أنها بدأت في إجراءات التحول بعيدا عن الاعتماد فقط على الجوال مشيرةً إلى تنوع خدماتها في ظل تباطؤ الصناعة.



وحققت "آبل" إيرادات بحوالي 31 مليار دولار من بيع "آيفون" في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ورغم محاولات الشركة تنويع إيراداتها بعيدا عن بيع الجوال، إلا أن "آيفون" شكل 53.5% من إيراداتها الإجمالية.



وبلغت الإيرادات الإجمالية لـ"آبل" حوالي 58 مليار دولار في الربع الأول بينما حققت أرباحاً بحوالي 11.6 مليار دولار في نفس الفترة.

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وكانت الشركة قد توقفت عن إعلان مبيعاتها من آيفون وآيباد، واقتصر الأمر على إعلان حجم الإيرادات من المبيعات بوجه عام.



وتتوقع "آبل" جني إيرادات بين 52.5 مليار دولار و54.5 مليار دولار في الربع السنوي الجاري بينما يتوقع محللون جني 52.1 مليار دولار.



وعلى أثر هذه البيانات الإيجابية، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.1% إلى 213.01 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 215.3 دولار وأقل سعر عند 2109.2 دولار.



وبناءً على القفزة في سعر سهم الشركة المصنعة لـ"آيفون"، تكون القيمة السوقية لـ"آبل" قد ارتفعت أعلى التريليون دولار مرة أخرى بعد ان انخفضت أدنى هذا المستوى في الأشهر الأخيرة منذ بلوغها في عام 2018.