شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل صحي لنهاية العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بأن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً تتفق مع توقعات البنك المركزي بشكل مقبول.



وأشار "باول" إلى أن لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي لا ترى سببا مقنعاً يضطرها لرفع أو خفض الفائدة قريبا.

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ورغم بوادر انخفاض معدل التضخم بقيمته الأساسية أدنى المستهدف (2%)، إلا ان "باول" يرى وجود عوامل مؤقتة وراء ذلك، وأنها ستزول قريباً ليقترب مجددا من المستهدف.



وعلاوة على ذلك، يرى "باول" ان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيواصل نموه بوتيرة جيدة حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد نموه في الربع الأول بنسبة 3.2%.



تأتي تصريحات "باول" تعقيباً على قرار البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند 2.50% واستمرار التمسك بنهج "الصبر".