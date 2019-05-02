شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض رغم خسائر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على الرغم من انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ولكن المستثمرين أقبلوا على الأسهم بدلا من المعادن النفيسة على خلفية ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وأبقى البنك المركزي الأمريكي على معدل الفائدة عند 2.50% دون تغيير وتمسك بنهج الصبر في رفعها على الرغم من ضغوط الرئيس "دونالد ترامب" لخفضها بنسبة 1%.



وأكد البنك المركزي على قوة سوق العمل وقوة النمو الاقتصادي في الربع السنوي اول لكنه سلط الضوء على استمرار تراجع التضخم أدنى المستهدف السنوي بنسبة 2%.

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كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي 275 ألف وظيفة في أبريل/نيسان.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 1\8:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.7% إلى 14.729 دولار للاوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 14.985 دولار وأقل سعر عند 14.7 دولار.