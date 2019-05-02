شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بفعل تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية التي قلصت ضغوطها عن أغلب العملات الرئيسية اليوم، وأبقت العملة البريطانية على مكاسبها بعد قرار رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن "هواوي".



وأقالت "ماي" اليوم وزير الدفاع "جافن ويليامسون" بعد تسرب معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي تتعلق بـ"هواوي" الصينية ودورها في تطوير شبكة الجيل الخامس.

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وتسبب الكشف عن تفاصيل بالاجتماع الأمني السري في غضب أروقة الحكومة البريطانية والأوساط الصحفية فضلاً عن المطالبة بالتحقيق في ذلك.



من ناحية أخرى، أبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند النطابق بين 2.25% و2.50% دون تغيير وألمح إلى استمرار تبني نهج الصبر في رفعها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3078، وسجل أعلى مستوى عند 1.3103 وأقل سعر عند 1.303.