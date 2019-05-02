شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يثبت الفائدة ويعلن التمسك بنهج "الصبر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبت الاحتياطي الاتحادي اليوم معدل الفائدة عند 2.50% دون تغيير، وهو ما اتفق مع توقعات واسعة النطاق في الأسواق، كما أعلن التمسك بنهج "الصبر" في رفعها.



وأعزى البنك المركزي ذلك إلى استمرار انخفاض معدل التضخم الأساسي أدنى المستهدف الذي حدده عند 2% مشيراً إلى أن مؤشر التضخم في النفقات الاستهلاكية تراجع مؤخراً إلى 1.6% بعد أن اقترب من المستهدف في مارس/آذار.



ولم يغير البنك المركزي تقديراته بشأن النمو والتضخم في العامين الجاري والمقبل، ولكنه ركز على قوة سوق العمل وقوة النمو الاقتصادي في الربع السنوي الأول.



وسوف يعقد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مؤتمرا صحفياً بعد قليل للتعقيب على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة وتفسير المزيد من التفاصيل حول السياسة النقدية.