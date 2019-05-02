سعر الذهب يهبط لأقل سعر في أسبوع

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

تراجع الذهب اليوم الخميس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد قليلا على أسبوع، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حطمت الآمال في خفض سعر الفائدة قريبا، مما عزز الدولار وعوائد أدوات

الخزانة.

وفي الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1272.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى 1270.76 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 24 ابريل نيسان، في وقت سابق من الجلسة.وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1273.20 دولار للأوقية.

كان مجلس الاحتياطي أبقى أمس الأربعاء أسعار الفائدة دونتغيير، لكنه شدد على أنه لا يتوقع تعديلا في المستقبل القريب.

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وقال ستيفن إينس مدير التداول واستراتيجية السوق لدى اس.بي.آي لإدارة الأصول “نعرف أن مجلس الاحتياطي سيتوقف لبعض الوقت، لكن السوق كانت تأخذ في حساب الأسعار ميلا أكبر صوب التيسير النقدي قُرب نهاية 2019.”

وأقالت وجهة نظر باول إزاء التضخم الدولار من عثرته يوم الأربعاء ورفعت عوائد أدوات الخزانة الأمريكية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.64 دولار للأوقية لتظل قرب أقل سعر في أكثر من أربعة أشهر 14.57 دولار المسجل يوم الأربعاء، في حين انخفضت أسعار البلاتين 0.2 بالمئة إلى 862.15 دولار، بعد ملامسة 853 دولارا، وهو أدنى مستوى في نحو شهر.

ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1344.15 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 25 يناير كانون الثاني عند 1309.67 دولار في

الجلسة السابقة.