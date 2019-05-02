شكرا لقرائتكم خبر عن يناير الأسود.. الأعلى بحوادث السيارات خلال 2018 بـ 798 تصادم و180 متوفى ومصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل شهر يناير من العام الماضى، أعلى عدد لحوادث السيارات، مقارنة بباقى أشهر العام، حيث بلغ عدد حوادث الطرق خلال ذلك الشهر 798 حادث بنسبة 9.4% من إجمالى حوادث الطرق الواقعة خلال العام بأكمله، والتى بلغ عددها 8480 حادث.

نتج عن حوادث شهر يناير "منفرداً" 49 متوفى و 131 مصاب و 151 مركبة تالفة، وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حوادث الطرق خلال عام 2018، احتل شهر مارس من العام الماضى، المرتبة الثانية من حيث ارتفاع عدد الحوادث الواقعة خلاله.

بلغ عدد حوادث شهر مارس 2018 نحو 789 حادث بنسبة 9.3% من إجمالى حوادث الطرق فى العام الماضى، وفى المقابل جاء أقل عدد لحوادث السيارات فى شهر يوليو، حيث سجل هذا الشهر 544 حادث بنسبة 6.4% من العدد الإجمالى لحوادث الطرق فى 2018.

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وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية التوزيع العددى والنسبى لحوادث الطرق سواء فى المحافظات أو الطرق السريعة خلال أشهر العام الماضى والخسائر الناتجة عنها "شهر بشهر".







