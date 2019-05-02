شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و600 مليون جنيه ميزانية مدينة الشروق للعام المالى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن ميزانية المدينة للعام المالى المقبل 2019- 2020 تصل لـمليار و600 مليون جنيه، وتمثل ضعفى ميزانية المدينة للعام الحالى.

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، لـ"اليوم لسابع" أن المشروعات المستهدف حتى 30 يونيو المقبل، تتمثل فى الانتهاء من إنارة المدينة بالكامل، لافتا إلى أن نسبة الإنارة وصلت حتى الان لـ85%، مشيرا إلى أنه جارى حاليا تأهيل كافة شبكات الإنارة بالمدينة.

وفيما يتعلق بالمساحة الخضراء بالمدينة، قال أنه بنهاية العاج الجارى ستكون مدينة الشروق استطاعت أن تنتهى من نصيبها من المساحات الخضراء بواقع 500 فدان، وهى المساحة المخصصة لكل مدينة.

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من ناحية أخرى، أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه وجه دعوة لأصحاب قطع الأراضى، الذين قاموا بزراعة أسوار شجرية بالمسطحات الخضراء، وأدت إلى حجب الرؤية عن المارة، بسرعة إزالتها، وفى حالة عدم الاستجابة، سيقوم جهاز المدينة بتنفيذ الإزالة على نفقة صاحب القطعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الغيطى، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على المظهر الجمالى للمسطحات الخضراء، وتنفيذ التوصيات الخاصة بالدواعى الأمنية، موضحا، أنه لوحظ قيام بعض أصحاب قطع الأراضى، بزراعة أسوار شجرية بالمسطحات الخضراء، تحجب الرؤية عن المارة.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة الالتزام بعدم إقامة أسوار شجرية مرتفعة وأبواب وبرجولات بالمسطحات الخضراء - عدم زيادة ارتفاع السور الشجرى عن 50 سم مع عمل فتحات للمواطنين حيث إنها منفعة عامة للجميع.