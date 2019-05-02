شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية الآن ليضغط على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط يستهدف مناطق تصل إلى 60.90 مبدئياً، بينما الثبات فوق دعم القناة مطلوب لاستمرار السيناريو الإيجابي الإجمالي.

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