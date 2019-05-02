شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر الداش كوين يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر الداش كوين صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 116.40 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول إلى الارتفاع على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 130.20 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق 116.40.

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