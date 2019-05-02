شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 41.63 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 39.35 استعداداً لكسره .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه