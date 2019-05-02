شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي سيستم تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد عل بالمدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 277.00 ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وجاء ارتفاع السهم رغم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وهذا يعني سيطرة القوى الشرائية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 277.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 279.49 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد